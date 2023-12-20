Büyükşehir’den kesintisiz ve kaliteli ulaşım

Yeni yollar ve yol genişletme çalışmaları ile Kocaeli’nde ulaşıma nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu bağlamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başiskele ilçesinde Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yolda üstyapıyı yeniliyor. Buna göre Başiskele Sepetlipınar Mahallesi, Arpalık Caddesi, Derya Sokak ve Ford Otasan tesisi ile serbest bölge arasında üstyapı, aydınlatma ve altyapı çalışmaları yapımına başlandı. Arpalık Caddesi’nde yağmursuyu imalatları yapılırken, Derya Sokakta ise binder asfalt serilerek çalışmalara hız verildi.

BAŞİSKELE SEPETLİPINAR’DA HUMMALI ÇALIŞMA

Ford Otosan fabrikasına ulaşımın sağlandığı Başiskele Sepetlipınar Mahallesi ana güzergâhlarının üstyapısı yenileniyor. Ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılması sebebiyle deforme olan yol, Büyükşehir ekipleri tarafından yenilenecek. İş kapsamında 10 bin 780 ton plent miks temel, 9 bin 420 ton bitümlü sıcak temel tabakası, 6 bin 850 ton binder tabakası, 3 bin 780 ton aşınma tabakası serimi ile 3 bin metreküp trimer kazı çalışması yapılacak.



