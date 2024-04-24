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Çayırova’da 23 Nisan Coşkusu Yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çayırova’da coşkuyla kutlandı. Çayırovalı miniklerin hazırladığı gösteriler ilgiyle takip edildi.

Çayırova'da 23 Nisan Coşkusu Yaşandı

24 Nisan 2024 Çarşamba 10:16

  Çayırova’da 23 Nisan coşkusu yaşandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak Çayırova Kaymakamlığı önünde çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Protokolün katılımıyla birlikte Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakılmasının ardından, protokol üyeleri Ahmet Yesevi İlkokulu’nda düzenlenen 23 Nisan Kutlama programına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ya başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal yaptı. Kaymakam Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine dikkat çekti. Çayırovalı miniklerin hazırladığı şiir ve gösterileri ilgiyle takip edildi. Ardından 23 Nisan dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmalarda ödül kazanan çocuklara ödüllerini takdim etti. 
  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen törene Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Selim Çetintaş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
                                       


İHA
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