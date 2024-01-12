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Cumaköy Mesire Alanında Sona Doğru

Gebze Belediyesi'nin ilçenin kırsal mahallelerinden Cumaköy’de başlattığı ve içerisinde yürüyüş yolları, Hobbit evleri, barbekü alanları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, ateş çukuru, amfi, mescit, sosyal donatı alanlarının yer alacağı mesire alanında çalışmalar son aşamaya geldi.

Cumaköy Mesire Alanında Sona Doğru

12 Ocak 2024 Cuma 13:58

Gebze'nin kırsal mahallelerinden Cumaköy’e kazandırılan mesire alanındaki çalışmalarda son aşamaya geldi. Toplam 41 bin 462 metrekare alan üzerinde düzenleme ve inşa çalışmalarına başlanan Gebze Belediyesi Cumaköy Mesire Alanı Projesi içerisinde yürüyüş yolları, Hobbit evleri, barbekü alanları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, ateş çukuru, amfi, mescit, sosyal donatı alanları yer alacak. 
 Cumaköy Mesire Alanı Projesi’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Siz değerli hemşerilerimizin hafta sonları başta olmak üzere boş zamanlarını, ilçemizin eşsiz doğa güzellikleri olan köylerimizde aileleriyle huzur ve keyif içerisinde geçirebileceği mesire alanı projelerimizi hazırlamıştık. Bu kapsamda çalışmaların son aşamaya geldiği Cumaköy Mesire Alanı Projemiz kıymetli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlandı ve uygulamaya kondu. En kısa sürede sizlerin hizmetine sunacağımız mesire alanımız şimdiden hayırlı olsun" dedi. 
                        


İHA
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