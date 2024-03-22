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Deniz Mahallesinde Dönüşüm Başlıyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi Makasbaşı mevkiinde yapılacak olan 239 konut ve 39 dükkan için ihale sürecinin tamamlandığını ve çalışmaların bayramın ardından başlayacağını söyledi.

Deniz Mahallesinde Dönüşüm Başlıyor

22 Mart 2024 Cuma 18:51
 Deniz Mahallesindeki dönüşüm projesinin ilk etabı olan Makasbaşı mevkiindeki 28,8 dönümlük alanda ilk olarak hak sahipleri ile anlaşmalar sağlanmış ve bölgede yıkım işlemleri tamamlanmıştı. 15 Mart'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleşen ihaleye 7 firma katıldı. Ayyıldız Gayrimenkul ve Artı Değer İnşaat ortaklığı ihaleyi kazanan taraf oldu. 
 Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından iş adamı Şahin Ayyıldız ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde devam eden çalışmalarla Deniz Mahallesinde yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atılacak. 239 konut ve 39 dükkan için ihale sürecinin tamamlandığı ve çalışmaların bayramın ardından başlayacağını belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, projenin hak sahiplerine ve Derincelilere hayırlı olmasını diledi. 

                                     


İHA
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