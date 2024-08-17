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Depremde hayatını kaybedenler için eller semaya açıldı

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kocaeli'de Kur’an-ı Kerim okunarak eller semaya açıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için eller semaya açıldı

17 Ağustos 2024 Cumartesi 20:23


17 Ağustos 1999'da yaşanan ve büyük yıkıma yol açan Marmara Depremi'nin 25. yıldönümünde, depremzede aileler acılarını dün gibi yaşıyor. Saat 03.02'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren deprem, binlerce insanın hayatını kaybetmesine, on binlerce insanın yaralanmasına ve yüz binlerce insanın evsiz kalmasına neden oldu. Depremin yıldönümü sebebiyle mezarlığı ziyaret eden vatandaşların acıları gözlerinden okundu. Gölcük'te bulunan 17 Ağustos Mezarlığı'nda anma törenine düzenlendi. Törene depremde yakınlarını kaybeden aileler, bölge halkı ve yerel yöneticiler katıldı. Sabah saatlerinde başlayan törende, depremde yaşamını yitirenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim okunurken katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Düzenlenen anma programına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Ak Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

"Babamı kaybettim" 
Depremde büyük acılar yaşayan Nurettin Çalpan, "Babamı 17 Ağustos 1999 depreminde kaybettik. Kardeşimin evi çöktü. Babam, İstanbul'dan kardeşime gelmişti. Kardeşim ile beraber depremin altında kaldılar. Kardeşimi ve ailesini kurtardık ama babamı ve kardeşimin kayınvalidesini depremde kaybettik. Allah ölenlerin hepsine rahmet eylesin, acı bir gündü. Allah bir daha yaşatmasın" diyerek duygularını dile getirdi. 



İHA
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