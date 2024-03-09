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Derince Millet Bahçesi'nde Temizlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara daha temiz alanlar oluşturmak için Derince Millet Bahçesi’nde tırpan kesimi ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Derince Millet Bahçesi'nde Temizlik

09 Mart 2024 Cumartesi 14:39

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluşturuyor. Mevcut yeşil alanları da zenginleştiren büyükşehir belediyesi, mesire alanları başta olmak üzere birçok yerde periyodik olarak temizlik çalışması yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri Derince Millet Bahçesinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Vatandaşların hem bakımlı hem de temiz bir çevrede dinlenebilmesi için ekipler Derince Millet Bahçesi’nde bulunan yeşil alanlarda tırpan kesimi ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Diğer yandan millet bahçesi içerisinde yer alan yürüyüş yolları, park ve spor alanlarında ise mıntıka temizliği yapıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yeşil alanların düzenli ve temiz olması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. 
                                 


İHA
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