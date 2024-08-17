banner1070
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elazığ’ın Kültürel Gururunun Geleceği Belirsiz

Elazığ’ın kültürel hayatının önemli taşlarından biri olan Hazar Şiir Akşamları, 1992 yılında ilk kez düzenlendiğinde büyük bir heyecanla karşılanmış ve zamanla uluslararası alanda tanınan bir etkinlik haline gelmişti.

Elazığ'ın Kültürel Gururunun Geleceği Belirsiz

17 Ağustos 2024 Cumartesi 20:51

Ancak son yıllarda etkinliğin eski canlılığını kaybettiği ve geleceğinin belirsiz olduğu gözlemleniyor.

Elazığ Haber’in haberine göre; Geçtiğimiz yıl 26. kez düzenlenen Hazar Şiir Akşamları, 2020’de yaşanan Elazığ depremi nedeniyle bir süre ara vermişti. 2023 yılında düzenlenen etkinlik ise beklenen coşku ve katılımdan uzak, sönük bir programla geçti. İlk yıllarında ünlü şairlerin ve sanatçıların katılımıyla büyük bir beğeni toplayan bu etkinlik, Elazığ’ın ulusal ve uluslararası tanınırlığına önemli katkılarda bulunmuştu. Ancak son dönemde yaşanan düşüş, etkinliğin yeniden canlandırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Elazığ’da edebiyatseverler ve kültür tutkunları için yıllardır önemli bir buluşma noktası olan Hazar Şiir Akşamları, şehirdeki turizm hareketliliğine de büyük katkı sağlamıştı. Ancak bu yıl etkinliğin düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bu belirsizlik, Elazığ’daki kültür ve sanat çevrelerinde endişeye yol açmış durumda.

Elazığ’ın kültürel mirasını korumak ve geliştirmek adına Hazar Şiir Akşamları’nın eski ihtişamına kavuşturulması büyük önem taşıyor. Yerel yönetimlerin ve kültürel organizasyonların, etkinliğin yeniden güçlenmesi için adım atması, Elazığ’ın tanıtımı ve kültürel zenginliğine katkı sağlayacaktır. Etkinliğin geleceği, Elazığ’ın kültürel yaşamı için belirleyici bir rol oynayacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Marmara Depremi'nin 25. yılında acılar tazeliğini koruyor Marmara Depremi'nin 25. yılında acılar tazeliğini...
17 Ağustos Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler 03.02'de anıldı 17 Ağustos Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını...
Acı kareler yeniden gözler önünde Acı kareler yeniden gözler önünde
Depremde hayatını kaybedenler için eller semaya açıldı Depremde hayatını kaybedenler için eller semaya...
Çeyrek asır geçti ama acıları dün gibi taze: “O gece kabus gibiydi, 25 yıl geçti hala rüyalarımızda” Çeyrek asır geçti ama acıları dün gibi taze:...
Başkan Şadi Özdemir: “Geçmiş acılardan ders çıkarmalıyız“ Başkan Şadi Özdemir: “Geçmiş acılardan ders...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Marmara Depremi'nin 25. yılında acılar...
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin üstünden çeyrek asır geçerken, acılar tazeliğini koruyor. Merkez...

Haberi Oku