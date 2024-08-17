Elazığ’ın Kültürel Gururunun Geleceği Belirsiz

Elazığ’ın kültürel hayatının önemli taşlarından biri olan Hazar Şiir Akşamları, 1992 yılında ilk kez düzenlendiğinde büyük bir heyecanla karşılanmış ve zamanla uluslararası alanda tanınan bir etkinlik haline gelmişti.

Ancak son yıllarda etkinliğin eski canlılığını kaybettiği ve geleceğinin belirsiz olduğu gözlemleniyor.

Elazığ Haber’in haberine göre; Geçtiğimiz yıl 26. kez düzenlenen Hazar Şiir Akşamları, 2020’de yaşanan Elazığ depremi nedeniyle bir süre ara vermişti. 2023 yılında düzenlenen etkinlik ise beklenen coşku ve katılımdan uzak, sönük bir programla geçti. İlk yıllarında ünlü şairlerin ve sanatçıların katılımıyla büyük bir beğeni toplayan bu etkinlik, Elazığ’ın ulusal ve uluslararası tanınırlığına önemli katkılarda bulunmuştu. Ancak son dönemde yaşanan düşüş, etkinliğin yeniden canlandırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Elazığ’da edebiyatseverler ve kültür tutkunları için yıllardır önemli bir buluşma noktası olan Hazar Şiir Akşamları, şehirdeki turizm hareketliliğine de büyük katkı sağlamıştı. Ancak bu yıl etkinliğin düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bu belirsizlik, Elazığ’daki kültür ve sanat çevrelerinde endişeye yol açmış durumda.

Elazığ’ın kültürel mirasını korumak ve geliştirmek adına Hazar Şiir Akşamları’nın eski ihtişamına kavuşturulması büyük önem taşıyor. Yerel yönetimlerin ve kültürel organizasyonların, etkinliğin yeniden güçlenmesi için adım atması, Elazığ’ın tanıtımı ve kültürel zenginliğine katkı sağlayacaktır. Etkinliğin geleceği, Elazığ’ın kültürel yaşamı için belirleyici bir rol oynayacak.