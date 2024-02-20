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Emporio Armani

Emporio Armani, ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin 1981 yılında kurduğu bir moda markasıdır.

Emporio Armani

20 Şubat 2024 Salı 21:02

Giorgio Armani'nin ikinci hattı olarak başlayan Emporio Armani, modern, şık ve çağdaş tasarımlarıyla dikkat çeker. Marka, zarif kesimleri, lüks malzemeleri ve sofistike detaylarıyla tanınır. Emporio Armani, giyim, saat, gözlük, parfüm ve aksesuar gibi geniş bir ürün yelpazesi sunarak moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Armani'nin estetik anlayışı, sade ve şık tasarımlarıyla bilinir ve Emporio Armani, bu mirası devam ettirerek moda tutkunlarına kaliteli ve zarif seçenekler sunar. Moda dünyasındaki etkileyici konumuyla birlikte, Emporio Armani, lüks ve modernliği bir araya getirerek küresel bir marka olarak adını sıkça duyurur.

Emporio Armani Kol Saatleri

Emporio Armani, zarif tasarımları ve lüks detaylarıyla bilinen bir marka olarak, kol saatleri konusunda da öne çıkan ürünler sunmaktadır. Emporio Armani'nin kol saatleri, şıklık, zarafet ve işlevselliği bir araya getiren özel tasarımlarıyla dikkat çeker. Emporio Armani saat koleksiyonları genellikle paslanmaz çelik kasa ve bilezikler, safir kristal camlar, kronometre fonksiyonları ve su geçirmez özellikleri içerir. Saat kadranları genellikle minimalist ve şık detaylara sahiptir. Markanın imzası olan kartal logosu, saat kadranında ya da bilezik üzerinde özel bir vurgu olarak kullanılabilir. Emporio Armani'nin kol saatleri, günlük kullanım için uygun modellerden, özel etkinliklerde giyilmek üzere tasarlanmış daha şık ve sofistike modellere kadar geniş bir yelpazede bulunabilir. Marka, hem erkek hem de kadınlar için çeşitli modeller sunarak geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlar.

Empori Armani Kol Saati Fiyatları 

Emporio Armani kol saatlerinin fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Fiyatlar, saatin modeline, kullanılan malzemelere, özelliklere, mekanizmaya ve tasarıma bağlı olarak değişir. Ayrıca, markanın yeni koleksiyonları genellikle daha yüksek fiyatlarla satışa sunulurken, önceki koleksiyonlara ait modeller daha uygun fiyatlı olabilir. Emporio Armani'nin daha sade ve temel modelleri genellikle daha uygun fiyatlıdır, ancak özel tasarım detayları, lüks malzemeler ve markanın imajını yansıtan özellikler içeren modeller daha yüksek fiyat aralıklarına sahip olabilir. Ayrıca, kol saatlerinin kullanıldığı malzeme türü su geçirmezlik özellikleri, kronometre fonksiyonları gibi ekstra özellikler de fiyat üzerinde etkili olabilir. https://www.saatvesaat.com.tr/saat/erkek/emporio-armani 

 

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