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En Özel Sergi: Özel Çocukların Resimleri, Gazzeli Çocuklar İçin Sergilendi

Kocaeli'de özel çocukların resimleri, Gazze'deki çocuklar için sergilendi. İlgi gören resimlerden elde edilecek gelir Gazzeli çocuklara gönderilecek.

En Özel Sergi: Özel Çocukların Resimleri, Gazzeli Çocuklar İçin Sergilendi

21 Ocak 2024 Pazar 16:29


  İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve oradaki çocuklara yardım etmek amacıyla Ford Otosan Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri önemli bir etkinlik hayata geçirdi. Özel öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte 2 ayda çizdiği resimler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İzmit Beşiktaşlılar Derneğince Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir otelde organize edilen resim sergisi kahvaltıyla başladı. Binbir emekle hazırlanan tablolar, Gazzeli çocuklar yararına satışa sunulacak. Elde edilen gelir ise çocuklara gönderilecek. 
 
  "Çok güzel tablolar ortaya çıktı" 
  Öğrencilerle birlikte sanat faaliyetleri icra ettiklerini ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Kurkutçu, "Bu sene öğrencilerimizle birlikte sayılarla tablo oluşturma etkinliğine başladık. Bizim için uzun soluklu bir süreç oldu, tablolarımız büyük detay isteyen tablolar. Buradaki amacımız, öğrencilerin psikomotor becerilerini geliştirmekti. Süreç sonunda bir ürün elde edildiğinde 'Önemli bir şeyler başarıyorum, güzel şeyler yapabiliyorum' hissiyatını hissettirmek istedik. Kendilerini toplumda bir birey olarak hissetmeleri adına yapmış olduğumuz sanatsal etkinliklerden birisi. Süreç sonunda çok güzel tablolar ortaya çıktı. 'Bu tabloları özel eğitim öğrencileri mi yapmış?' şeklindeki geri dönüşlerle karşılaşıyoruz. Öğrencilerimiz 'Bu tabloları ne yapabiliriz?' diye düşünmeye başladılar. Gazze'deki çocuklara yardım adı altında Beşiktaşlılar Derneği ile etkinlik yaptık. Yapılan tablolardan elde edilen geliri Gazze'deki çocuklara göndermek istiyoruz" dedi. 
 
  "Onlar Gazze'deki çocukları unutmadı, bizde unutmayalım" 
  Öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyen Kurkutçu, "Özel eğitim çocukları oldukları için zaman zaman çok istekli oldular, sanatsal etkinlik saatimizin gelmesini dört gözle beklediler. Sayılarla boyama olduğu için yavaş yavaş ve bölüm bölüm olan bir etkinlikti. Yeri geldi çok sıkıldılar. Bazen 'Hadi bitirelim' diye heveslendiler. Özel eğitim çocuklarının güzel kalpleri, saf ve masum kalplerinden gelen kocaman bir iyilikten bahsediyoruz. Onlar Gazze'deki çocukları unutmadı, biz de unutmayalım" diye konuştu. 
                                         


İHA
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