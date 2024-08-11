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Evsiz vatandaşa Büyükşehir’den sıcak yuva

İzmit’te otobüs duraklarında uyuyan bir vatandaş, Büyükşehir zabıta ekipleri tarafından Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürüldü

Evsiz vatandaşa Büyükşehir'den sıcak yuva

11 Ağustos 2024 Pazar 14:34

 

 

Büyükşehir’in hizmetiyle Kocaeli genelinde evsiz vatandaşlara yıllardır sıcak bir yuva imkânı sağlayan Barınma ve Konaklama Merkezleri bir vatandaşın daha imdadına yetişti. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, devriye sırasında rastlanılan veya gelen ihbarlar üzerine yerleri tespit edilen evsiz vatandaşları Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürüyor. Bu kapsamda İzmit’te 7/24 devriye atan zabıta ekipleri, saat 02.30 sularında halkevi duraklarında uyuyan bir vatandaşa rastladı. Ekipler, bir süre görüştüğü ve kalacak yeri olmadığını tespit ettiği vatandaşı İzmit’te bulunan Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürdü. Sıcak yuvaya kavuşturulan evsiz vatandaş, kendisine sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Ekipler, kimsesiz ve gidecek yeri olmayan vatandaşlara rastlanılması halinde 153 Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.

 

 

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