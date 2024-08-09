Gebze’de ‘Mahallemde Sinema Var’ Etkinlikleri Başlıyor

Başkan Büyükgöz’den Gebzeli çocuklara, ‘mahallemde sinema var’ daveti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda mahallelerde çocuklar için sinema akşamları düzenlenecek. 12-30 Ağustos tarihleri arasında belirlenen mahallelerde düzenlenecek Mahallemde Sinema Var Akşamları kapsamında en iyi ve komik animasyon filmleri Gebzeli çocuklarla buluşacak. 12 Ağustos Pazartesi günü Barış Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Bahçesinde çocuk filmi gösterimiyle start alacak ‘mahallemde sinema var’ etkinlikleri 30 Ağustos Cuma günü sona erecek. Tamamı ücretsiz olacak ‘mahallemde sinema var’ etkinlikleri her gün saat 20:00’de başlayacak. Her akşam farklı bir mahallede düzenlenecek etkinlikler türlü müzikal gösteriler, sürpriz eğlenceler ve çeşitli ikramların ardından sinema filmi gösterimiyle sürecek.

GÖSTERİM YERLERİ VE TARİHLERİ

Gebze Belediyesi Mahallemde Sinema Var etkinlikleri programı ise şöyle: “12 Ağustos Pazartesi Barış Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, 13 Ağustos Salı Beylikbağı Mahallesi İl Genel Meclisi Ortaokulu, 14 Ağustos Çarşamba Güzeller ve S. Orhan mahalleri Kroman Çelik İlkokulu, 15 Ağustos Perşembe İstasyon Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu, 16 Ağustos Cuma Arapçeşme Mahallesi Zafer İlkokulu, 17 Ağustos Cumartesi Yavuz Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu, 18 Ağustos Pazar Köşklüçeşme Mahallesi Orhangazi İlkokulu, 19 Ağustos Pazartesi Mevlana Mahallesi Şehit İlker Ağçay İlkokulu, 20 Ağustos Salı Kirazpınar Mahallesi Emlak Konutları Orta Okulu, 21 Ağustos Çarşamba Adem Yavuz Mahallesi Adem Yavuz İlkokulu, 22 Ağustos Perşembe Tatlıkuyu Mahallesi Mollafenari İmam Hatip Lisesi, 23 Ağustos Cuma Mollafenari Mahallesi Mollafenari Ortaokulu, 24 Ağustos Cumartesi Ulus Mahallesi Klavuz Gençlik Açık Otoparkı, 25 Ağustos Pazar Osman Yılmaz Mahallesi İnönü Ortaokulu, 26 Ağustos Pazartesi Gaziler ve İnönü mahalleleri Fevzi Çakmak Ortaokulu, 27 Ağustos Salı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Ortaokulu, 28 Ağustos Çarşamba Yenikent Mahallesi Sultan Ayhan İlkokulu, 29 Ağustos Perşembe Kargalı Mahallesi Kargalı Köyü Ortaokulu, 30 Ağustos Cuma Hacı Halil ve Mustafapaşa mahalleri Kent Meydanı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli çocukları ve ailelerini, ücretsiz ‘Mahallemde Sinema Var’ Sinema akşamlarına katılmaya davet etti.