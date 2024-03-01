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Gebzeli Çevreci Miniklerden Sıfır Atık Farkındalık Yürüyüşü

Gebzeli çevreci öğrenciler, ‘sıfır atık’ farkındalığı için yürüdü

Gebzeli Çevreci Miniklerden Sıfır Atık Farkındalık Yürüyüşü

01 Mart 2024 Cuma 09:45

 Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile TEMA Vakfı işbirliğinde düzenlenen ve ilköğretim öğrencilerinin katıldığı farkındalık yürüyüşünün ilki Adem Yavuz Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Tüm mahallelerdeki okulların desteği ve katılımlarıyla geleneksel hale dönüştürülmesinin hedeflendiği farkındalık yürüyüşüyle ‘sıfır atık’ bilincinin yaygınlaştırılması ve benimsenmesi hedefleniyor. Yavuz Selim, Farabi ve Adem Yavuz ilkokullarından 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüne katılan çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları el broşürleri, pankartları taşıdı. Atık malzemelerden hazırlanan bando takımının da katıldığı yürüyüşün güzergahında öğrenciler hem el broşürü dağıttılar hem de seslerini duyurdular. Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri sıfır atık farkındalık etkinlik ve yürüyüşlerinin belirlenen program dahilinde devam edeceğini bildirdi.
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