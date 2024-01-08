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GEBZELİ ÖĞRENCİLERİN GÜZİDE GENÇLİK MERKEZİ VAR!

Gebzeli Gençlerin Yeni Gözdesi; GÜZİDE GENÇLİK MERKEZİ

GEBZELİ ÖĞRENCİLERİN GÜZİDE GENÇLİK MERKEZİ VAR!

08 Ocak 2024 Pazartesi 12:20

 

Gebze Belediyesi’nin son teknolojik donatılarla projelendirerek hayata geçirdiği Güzide Gençlik Merkezi’nde başta liseli öğrenciler olmak üzere tüm gençlere eğitim, spor, sosyal medya ve psikolojik danışmanlık gibi pek çok farklı alanda hizmet veriliyor.

 

TÜRKİYE’NİN İLK XR SINIFI GÜZİDE’DE

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağan niteliğindeki hizmeti Güzide Gençlik Merkezi’nde eğitimler ve etkinlikler hız kesmeden sürüyor. Eski adliye binasının baştan aşağı yenilenerek modernize edilmesiyle merkez haline dönüştürülen kent merkezindeki Güzide Gençlik Merkezi; başta lise öğrencileri olmak üzere tüm gençlere hitap eden teknolojik altyapısı ve eğitimleriyle adeta gençlerin yeni gözdesi haline geldi.  Türkiye’nin ilk XR laboratuvarına sahip Güzide Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hem akademik hem de sosyal destek veriliyor.

SAĞLAM TEKNOLOJİK DONATI VE İMKANLAR

Hizmete açıldığı andan itibaren gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Güzide Gençlik Merkezi bünyesinde edebiyat sınıfları, matematik sınıfları, kütüphane, dergihane, sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, Playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor. 

HER YAŞ GRUBUNDAN GENÇLERİN MERKEZİ

Kayıtlı 350 öğrencinin katılımıyla derslerin ve eğitimlerin devam ettiği Güzide Gençlik Merkezi her gün 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Türkiye’de liseli öğrencilere yönelik hayata geçirilen tek merkez olma özelliğini taşıyan Güzide Gençlik Merkezi, kapsamlı ve geniş kütüphanesiyle öğrencilere 7 binin üzerinde eser sunuyor. Güzide Gençlik Merkezi’nden hafta içi mezuna kalan öğrenciler ve 12. sınıflar; hafta sonu ise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri istifade ediyor.
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