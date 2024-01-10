Gebze'nin Yollarına 599 Ton Sıcak Asfalt

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılını da hizmet dolu geçirdi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçenin mahalle, sokak, cadde ve sokaklarında yaya ve araç trafiğini daha konforlu hale getirmek üzere harekete geçen ekipler, ilçenin dört bir yanında asfalt serim, yama, bakım-onarım ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından ilçenin ana arterleri, cadde ve sokaklarında 599 ton sıcak asfalt serimi çalışması gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca, belirlenen program kapsamında ilçenin tüm mahallelerinde üst yapı iyileştirmeleri de gerçekleştirdi. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2023 yılı içerisinde 599 ton yeni asfalt serimi, 14 bin 74 ton yama, 121 bin 62 metrekare parke yol, 4 bin 195 metrekare parke yama, 88 bin metre bordür, 4 bin 727 metrekare tretuvar, 817 metrekare granit ve bin 71 metre oluk çalışmasını tamamladı.

İHA