Gerenkuyu Çocuklarla Daha Temiz

Deniz Çöpü İzleme Programı Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesinin organize ettiği Deniz Çöpleri İzleme Programının üçüncüsü yapıldı.

Avrupa Çevre Ajansı girişimi olan Deniz Çöpü İzleme Programı kapsamında 7 Şubat’ta Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi iş birliğinde Yalı Mahallesi Gerenkuyu Halk Plajında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik etkinliğine TÜRÇEV Muğla Șubesi üyeleri, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile Saliha Veysel Oktay Ortaokulu’ndan öğrenciler katıldı.

200 metre kıyı şeridi uzunluğunda gerçekleştirilen plaj temizlik çalışması yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışmalarda toplanan atıklar ayrı ayrı kategorize edilerek toplandı. Öğrencilere atıklarla alakalı bilgiler verildi. Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınırken toplamda 11,6 kg ,1053 parça çöp toplandı.

Program kapsamında aynı bölgede yılda dört kez yapılan çalışmayla deniz çöpü sorunuyla mücadele etmek amaçlanıyor.

İHA