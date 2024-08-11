Hasta nakil hizmeti takdir topluyor





Çayırova Belediyesi, ulaşım güçlüğü yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlara da hasta nakil hizmetiyle tedavilerinde kolaylık sağlıyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen talepler doğrultusunda ulaşım noktasında sorun yaşayabilen ilçedeki yaşlı ve engelli hasta bireyleri, tedavi aldıkları sağlık kuruluşlarına götürüyor. Gelen talepler sonrasında oluşturulan listeyle hasta nakil hizmetine başvuran Çayırovalılar, evlerinden alınarak tedavi gördükleri sağlık kuruluşlarına götürülüyor. Tedavi süreçlerinin ardından sağlık kuruluşlarından alınan vatandaşlar, daha sonra yeniden evlerine bırakılıyor.

İstanbul Kartal’da tedavi gören ve bu hizmetten faydalanan Arzu Atalay, "2012’den bu yana Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde onkoloji tedavisi görüyorum. Belediyemizin hastaları hastaneye götürme hizmeti var ve bundan dolayı çok memnunum. Bu hizmet olmadan önce otobüslerle gitmek zorunda kalıyorduk, enfeksiyon riskimiz çok yüksekti. Bu hizmetten sonra rahat bir şekilde gidiyoruz, randevularımıza erken bir şekilde gidebiliyoruz. Dönerken de bizleri geri eve bırakıyorlar. Bizim gibi hastalar için bu çok güzel bir hizmet. Belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

"Allah hepsinden razı olsun"

Geçirdiği kazanın ardından bu hizmetten faydalanmaya başladığını aktaran Fatma Gürcan, "3-4 yıldır bu hizmetten faydalanıyorum. Allah yüz bin defa razı olsun bu hizmette emeği olan herkesten. Biz şu gün şu hastaneye gideceğiz diye, belediyeye telefon açıyoruz. Gelip bizi alıyorlar ve doktor randevumuza getiriyorlar. Tekrar arıyoruz ve hastaneden alıp evimize geri götürüyorlar. Ben yüzde 84 engelliyim. Bir kazadan ötürü bu durum oldu. Bu hizmeti öğrendikten sonra da bundan yararlanmaya başladım. Bu işe vesile olan herkese teşekkür ederim, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

İHA