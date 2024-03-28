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Hatipköy'e Yeni Park

İzmit Hatipköy Mahallesine yapılan Onbaşı Ahmet Aydın Parkı yoğun katılımla açıldı.

Hatipköy'e Yeni Park

28 Mart 2024 Perşembe 12:02

  İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kendi öz kaynaklarıyla Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesinde yapımını tamamladığı Onbaşı Ahmet Aydın Parkı açıldı. Programda Onbaşı Ahmet Aydın’ın torunu Suna Aydın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çiçek takdiminde bulundu. Başkan Hürriyet, program sonunda açılışa gelen tüm çocuklara oyuncak hediye etti. 
 910 metrekare alana sahip olan parkta 125 metrekare çocuk oyun alanı, 42 metrekare basketbol sahası, 22 metrekare kondisyon alanı, 525 metrekare yeşil alan ve 195 metrekare gölgelikli oturma alanı bulunuyor. 
 Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Onbaşı Ahmet Aydın’ın kıymetli ailesine bu bağış için çok teşekkür ediyorum. Bu bölgemize güzel bir eser kazandırılmasına vesile oldular. Bu güzel alanda biz de İzmit Belediyesi olarak yeni bir yaşam alanını kurmak ve kentimizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Onbaşı Ahmet Aydın vatanına derin bir aşkla bağlı cesur bir asker olarak Kurtuluş Savaşında gösterdiği hizmetlerle tanınıyor. Kurtuluş Savaşından sonra İzmit’e yerleşen Ahmet Aydın çevresine duyarlı, yardımsever bir insan olarak hatıralarda yer etmiş müstesna kimliklerden bir tanesi. Vefatından sonra ailesi onun hatırasını yaşatmak ve halkımıza hizmet etmek amacıyla bu araziyi belediyemize bağışladılar. Bu park sadece bir yeşil alan değil aynı zamanda bir anma ve saygı alanı" dedi. 
 Onbaşı Ahmet Aydın’ın torunu Suna Aydın ise "Dedem Onbaşı Ahmet Aydın Kurtuluş Savaşında yer aldıktan sonra önce Ordu'ya sonra da İzmit'e geliyor. 3 oğlu bu park alanını halkımızın kullanımı için bağışlıyorlar. Bu parkın yapılmasında bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İzmit Belediyesine, Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine Aydın ailesi ve bölge sakinleri adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. 
                                       


İHA
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