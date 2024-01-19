YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 İlde Beklenen Aşırı Yağışa Karşı Uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı yapılan illeri açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 İlde Beklenen Aşırı Yağışa Karşı Uyardı

19 Ocak 2024 Cuma 09:55

  İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle; 1 ilimizde turuncu uyarı, 8 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilen ilimiz; Balıkesir. Sarı uyarı verilen illerimiz; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa” dedi. 
  Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” ifadelerini kullandı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumaköy Mesire Alanında Sona Doğru Cumaköy Mesire Alanında Sona Doğru
Çayırova'da Üstyapı Konforu Artırıldı Çayırova'da Üstyapı Konforu Artırıldı
Başiskele’de Kar Yağışına Hazır Başiskele’de Kar Yağışına Hazır
Budanan Ağaçlar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor Budanan Ağaçlar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor
Teknoloji Dünyasında Son Dakika Haberleri: Gelişmeler ve İncelemeler Teknoloji Dünyasında Son Dakika Haberleri: Gelişmeler...
Gebze'nin Yollarına 599 Ton Sıcak Asfalt Gebze'nin Yollarına 599 Ton Sıcak Asfalt
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Cumaköy Mesire Alanında Sona Doğru
Gebze Belediyesi'nin ilçenin kırsal mahallelerinden Cumaköy’de başlattığı ve içerisinde yürüyüş...

Haberi Oku