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İSKİ Fatura Sorgulama: İSKİ Geçmiş Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da su ve kanalizasyon hizmetlerinden sorumlu olan kurumdur.

İSKİ Fatura Sorgulama: İSKİ Geçmiş Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır?

04 Temmuz 2024 Perşembe 22:55

İSKİ'ye ait fatura sorgulama ve geçmiş fatura sorgulama işlemleri genellikle online platformlar üzerinden yapılmaktadır. İşte detaylı bir şekilde İSKİ fatura sorgulama ve geçmiş fatura sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığına dair bilgiler:

İSKİ Fatura Ödeme ve Sorgulama

İSKİ fatura sorgulama işlemleri genellikle İSKİ'nin resmi web sitesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilir. İşlem adımları şu şekildedir:

  1. İSKİ Resmi Web Sitesi Üzerinden:

    • İlk adım olarak iski fatura ödeme web sitesine erişim sağlayın. 

    • Lütfen faturadaki "-" karakterinden veya boşluktan önceki 8 haneli mukavele numarasını giriniz. Mukavele numarası 8 haneli değilse başına '0' ekleyerek tamamlayınız.

  2. Fatura Geçmişi Görüntüleme:

    • Bu seçeneği tıkladığınızda, geçmiş faturalarınızı tarih aralıkları veya fatura numaraları üzerinden filtreleyerek görüntüleyebilirsiniz.

    • Her fatura için detaylı bilgileri inceleyebilir ve isterseniz PDF formatında indirebilirsiniz.

  3. Ödeme İşlemleri:

    • Fatura sorgulama sonrasında ödeme yapmanız gerekiyorsa, yine aynı platform üzerinden online ödeme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kullanıcılarına online platformlar üzerinden kolaylıkla hizmet sağlayan bir kurumdur. İSKİ'ye üye olduğunuzda, fatura detaylarınızı ve kullanım miktarlarınızı öğrenebilirsiniz. Günümüzde internetin yaygın kullanımıyla birlikte faturalarınızı çeşitli yöntemlerle sorgulayabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden arıza kaydı oluşturabilir, fatura itirazında bulunabilir ve ödeme işlemlerinizi takip edebilirsiniz. İSKİ geçmiş fatura sorgulama işlemleri de bu platformlar üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir.

Tutarla platformu üzerinden İstanbul su faturası ödeme işlemlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İSKİ Arıza Bildirimi Yapma

İSKİ'nin çağrı merkezi numarasını arayın 185).

Karşınıza çıkan müşteri hizmetleri temsilcisine arıza tespiti için gerekli bilgileri verin. Bunlar genellikle abone numaranız, adresiniz ve arızanın türüdür.

Müşteri temsilcisi, aldığı bilgiler doğrultusunda arıza kaydınızı oluşturacak ve size gereken yardımı sağlayacaktır.

Arıza Bildirimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

  • Detaylı Bilgi: Arızanın ne tür bir sorun olduğunu, ne zaman başladığını ve sorunun hangi bölgede olduğunu mümkün olduğunca detaylı bir şekilde açıklamak önemlidir.

  • Abone Bilgileri: Arıza tespiti için abone numaranızı veya adresinizi doğru bir şekilde vermek gereklidir.

  • İletişim Bilgileri: İletişim bilgilerinizi güncel tutarak, İSKİ ekiplerinin size kolayca ulaşabilmesini sağlayın.

İSKİ arıza tespiti hizmetleri, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak amacıyla profesyonel ekipler tarafından yönetilir. Yukarıdaki adımları takip ederek, İSKİ arızalarınızı bildirebilir ve çözüm sürecine katkı sağlayabilirsiniz.
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