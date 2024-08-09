İSU’DAN KURAKLIK VE SU KESİNTİLERİNE KARŞI ÖNLEM

YENİ BARAJLAR İLE SU HACMİ, YILLIK 381 MİLYONA ÇIKIYOR

İSU Genel Müdürlüğü, kentin su ihtiyacını güvence altına almak ve kenti su stresinden korumak amacıyla, su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmeye büyük bir titizlikle devam ediyor. Yuvacık ve Namazgâh Barajları, Sapanca Gölü, yerel kaynaklar ve su kuyuları ile yıllık 260 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan Kocaeli’de bu kapasitenin arttırılması hedefleniyor. DSİ tarafından yapımı planlanan Avcıdere ve Akmeşe Barajları ile yapımı bitme aşamasında olan Ballıkaya Barajı’nın yanı sıra inşası tamamlanan ancak iletim hatlarının tamamlanması beklenen İhsaniye Barajı ve İSU tarafından yürütülen Çınarlıdere projesiyle birlikte, kentin su kapasitesini yıllık 381 milyon metreküpe çıkarmayı hedefleyen İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların kesintisiz içme suyu ihtiyacının depolanması için de 2024 yılı yatırım programı kapsamında, sekiz ilçede çeşitli kapasitelerde toplam 34 adet yeni içme suyu depo inşaatı gerçekleştiriyor.

KURAKLIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 34 ADET YENİ SU DEPOSU

Son 5 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla 102 adet yeni su deposu inşa ederek depolama kapasitesini %18 arttıran İSU, hâlihazırda 678 adet içme suyu deposuyla 461 bin metreküp suyu depolayabiliyor. Kuraklıkla mücadele kapsamında bu kapasitesini attırmak için çalışmalarına devam eden İSU, 2024 yılı yatırım programıyla önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Vatandaşlara kesintisiz su temini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, toplamda 34 adet yeni depo ve 47,30 kilometrelik iletim hattının inşaatları aralıksız sürüyor.

BÖLGE BÖLGE DEVAM EDEN PROJELER

Başiskele'den Derince'ye, İzmit'ten Körfez'e, Gölcük'ten Kandıra'ya kadar geniş bir yelpazede yatırımlar hayata geçiriliyor. Başiskele'de 1, Derince'de 5, İzmit'te 7, Körfez'de 4, Gölcük'te 1, Karamürsel'de 2, Kandıra'da 7 ve Kartepe'de 2 adet olmak üzere yeni su depolarının inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında 5.000 m³, 3.000 m³, 2.000 m³, 1.000 m³, 500 m³ ve 300 m³lük kapasitelerde toplam 11 adet betonarme depo ile 25 m³, 50 m³, 100 m³, 200 m³ ve 300 m³lük kapasitelerde toplam 23 adet prekast depo inşa çalışmaları gerçekleştiriliyor.

ÇÖZÜM, SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

İSU’nun bu önemli yatırımlarıyla, Kocaeli'de su kesintilerinin önüne geçilerek sürdürülebilir ve kesintisiz su temini sağlanması, aynı zamanda kuraklıkla mücadelenin güçlenmesi hedefleniyor.