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İzmit Körfezi'nin Sevimli Misafirleri

Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden İzmit Körfezi Sulak Alanı, son dönemde sayıları artan flamingolarla şenlendi.

İzmit Körfezi'nin Sevimli Misafirleri

08 Şubat 2024 Perşembe 12:06

 Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolu üzerindeki önemli duraklardan olan alan, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından ayrı önem taşıyor. Flamingoların uğrak yeri haline gelen, koruma altındaki sulak alan, gün batımında görsel şölen sunuyor. İzmit Körfezi adeta görsel bir şölen sunan 351 flamingoya ev sahipliği yapıyor. 
 Ekolojik zenginliğiyle dikkat çeken alan, ev sahipliği yaptığı 168 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de gözde rotaları arasında bulunuyor. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam alanları Şube Müdürlüğü, Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, Samsun 19 Mayıs üniversitesi Öğr. Gör. Dr. A. Cemal Özsemir, kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu ve 40’a yakın gözlemciyle gerçekleştirilen Flamingo Sayımı ve Kuş Gözlem Etkinliğinde elmabaş patka, dikkuyruk, kum kuşu, gri balıkçılın da aralarında olduğu 28 sayıda tür ve 351 flamingo gözlemlendi. Kuş gözlemcileri, bölgedeki su kuşlarının popülasyonunu belirlemek ve habitatlarını korumak için sahada titizlikle çalıştı. 
                                     


İHA
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