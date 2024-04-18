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İzmit Tren Garı’na Ulaşımda Asansör Kolaylığ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tren Garı’na ulaşımda yayalara asansör kolaylığı sağlıyor.

İzmit Tren Garı'na Ulaşımda Asansör Kolaylığ

18 Nisan 2024 Perşembe 13:06

  İzmit Tren Garı karşısından Cumhuriyet Caddesi ile Ruşen Hakkı Caddesi’ni bağlayan ve asansör yapımını içeren proje için ihale düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen İzmit Garı Asansör Yapımı ihalesine 3 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 1 milyon 821 bin 330 TL oldu. 
   
  120 günde tamamlanacak 
  İhale, 1 ton nervürlü donatı çeliği temini ve işçiliği, 7 ton her çeşit profil çubuk ve çelik saçlarla inşaat yapılması, 25 metrekare alüminyum profil ve temperli cam ile kaplama yapılması işini kapsıyor.  
  İhaleyi kazanan firmanın, asansörü 120 günde tamamlayıp teslim etmesi bekleniyor.   
                                         


İHA
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