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Kocaeli'de Dünya Standartlarında Tenis Merkezi Yapılıyor

Uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden olacak tesisin temeli atıldı.

Kocaeli'de Dünya Standartlarında Tenis Merkezi Yapılıyor

11 Nisan 2024 Perşembe 16:16

 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin gelişmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Lastik İş Sosyal tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda başlayan dünya standartlarındaki tenis merkezinde çalışmalar sürüyor. Yeni tenis merkezi Kocaeli’nin spor alanındaki en önemli adımlarından biri. Uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden olacak olan merkez, 17 dönümlük alanda inşa ediliyor. Sosyal tesisin temel betonunu ile toprak kort beton dökümünü tamamlayan ekipler şuan sosyal tesis prefabrik kurulum çalışmasına devam ediyor. 
  Büyükşehirin yapımına başladığı merkez kentin en büyük tenis tesisi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 256 metrekare ve tek katlı olacak. Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta ise 4 saha bulunacak. 
                               


İHA
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