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Kocaeli'de Sağanak: Dere Taşınca Sokakları Ve İş Yerlerini Su Bastı

Kocaeli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle Derince'de dere taştı

Kocaeli'de Sağanak: Dere Taşınca Sokakları Ve İş Yerlerini Su Bastı

30 Kasım 2023 Perşembe 10:29

Cadde ve sokaklarda adeta göle dönerken, bazı iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekipler de dükkanların içine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.   
 Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürdü. Sağanak sebebiyle birçok noktada taşkınlar meydana geldi. Bazı cadde, sokak ve alt geçitler göle döndü, birçok iş yerini de su bastı. 
 Sağanak sebebiyle Derince'de bulunan Çınarlı Deresi de taştı. Derenin taşmasıyla bölgede bulunan alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ve İSU ekipleri, sabah saatlerine kadar dükkanların içine dolan duyu tahliye etmeye çalıştı. Aynı zamanda belediye ekipleri sağanaktan etkilenen cadde ve sokaklarda da çalışma yürüttü.  
 
 "Zararımız büyük" 
 Restoran çalışanı Yakup Karamus, "İSU yaptığı çalışmayla dere yatağını komple kapattı. Ana yataklar da kapalı. Kapanınca müessesimizi tamamen su bastı. İSU'nun yapmış olduğu çalışmadan kaynaklanan bir sıkıntı. Zararımız büyük. Koskocaman işletmeyiz. 20-25 tane çalışan personelimiz var" dedi. 
                                     


İHA
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