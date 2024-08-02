Kocaeli’nin Doğa Turizmi rotaları sizleri bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Kocaeli Turizm Master Planı hedefleri doğrultusunda yürütülen Kocaeli Doğa Turizm Parkurlarının tanıtım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Samanlı Yolu rotası üzerindeki “Kuzuyayla-Pazarçayır” ve “Sultaniye-Serindere” doğa turizmi rotalarında yapılan doğa yürüyüşleri bölgenin doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor. Bu etkinlikler, Kocaeli’nin turizm potansiyelini arttırmayı hedefliyor.

DOĞA TURİZMİ ROTALARI TANITILIYOR

Büyükşehir, doğa turizmi parkurlarını tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Turizmin gelişmesine önem veren bu tür projeleri destekleyen Büyükşehir, “Doğaya Yürüyoruz Kocaeli” projesi kapsamında 106 adet doğa turizmi parkurunu tanıtarak doğa turizmini geliştirmeyi amaçlıyor. Uluslararası standartlara uygun bilgilendirme ve işaretlemelerle donatılan parkurlara Wiciloc uygulamasından da kolaylıkla ulaşılabilir.

PARKUR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Uzmanlar eşliğinde yapılan yürüyüşler öncesinde katılımcılara parkur hakkında genel bilgilendirme yapılıyor. Yürüyüş sırasında ise bölgenin zengin biyolojik çeşitliliği hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Doğaseverler, bölgenin flora, fauna ve yaban hayatı ile ilgili detaylı bilgilere de sahip oluyor. Yürüyüşlerin ardından doğaseverlere günün yorgunluğunu atmak için çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Büyükşehir tarafından düzenlenen “Doğa Kocaeli” etkinliklerine katılmak için internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Etkinlikler, Doğa Kocaeli Instagram hesabından duyuruluyor ve başvurular Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi (https://ebelediye.kocaeli. bel.tr/KulturSosyal) üzerinden gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü'ne ulaşabilirler.