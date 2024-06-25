Kripto Paralarda Yükseliş Ne Zaman Başlayacak?

Kripto para piyasasında düşüş trafiği devam ediyor ve Bitcoin’in 63.000 dolar altını görmesi ile altcoin’lerde daha büyük kayıplar yaşanıyor.





Ancak analistler artık hem Bitcoin hem altcoin’lerde kırılma anının geldiğini ve yakında yükselişin başlayacağını iddia ediyor.





Kripto Paralarda Yakın Zamanda Artış Gelecek Mi?





COINTURK ve COINTURK NEWS adlı iki kripto para haber sitesinde de ifade edildiği gibi yatırımcılar için hiç iyi bir hafta değildi ve BTC geride bıraktığımız 7 günde önemli kayıplar yaşadı. Üstelik bu bitmedi. Son 24 saatte 63.536 dolara kadar gerileyen BTC fiyatı 64.600 doların altına saplanmış durumda. Ancak popüler piyasa analisti Roman son değerlendirmesinde BTC için yükselişin devam edeceğini yazdı. Haziran ayının çoğunda moralsiz olan yatırımcılar kısa vadeden pek umutlu değil. Ancak Roman manzaranın çok daha iyi göründüğü daha geniş zaman dilimi grafiklerine odaklanmayı tercih ediyor.





Analist konuyla ilgili açıklamalarında ise “Şu anda Fiyat ve RSI arasında 3. bir yükseliş ayrışması oluştururken, birçoğu teslim oluyor ve daha düşük seviyeler için çağrı yapıyor. Bollinger Bantları da daha sıkı bir şekilde sıkışıyor bu daha büyük bir hareketin habercisi.” sözlerini kullandı.





Bunlara ek olarak Roman yukarı yönlü hareket için 90.000 doları hedefliyor. Tüm zamanların yeni rekor seviyesi olarak işaret ettiği nokta bu haftanın haftalık kapanışıyla birlikte doğrulanabilir.





Kripto Para Fiyatlarını Hangi Faktörler Etkiliyor?





Kripto para fiyatlarını etkileyen bir dizi faktör vardır ve bu faktörler kripto paraların doğası gereği oldukça çeşitli. Bunlardan birkaçı uzmanlar tarafından şu şekilde sıralanıyor:

Arz ve Talep: Herhangi bir piyasada olduğu gibi, arz ve talep dinamikleri kripto para fiyatlarını doğrudan etkiler. Yüksek talep ve sınırlı arz fiyatları yükseltirken, düşük talep ve yüksek arz fiyatların düşmesine neden olabilir.

Piyasa Duyarlılığı: Yatırımcıların genel hissiyatı ve piyasaya olan güveni, kripto para birimlerinin fiyatlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Olumlu haberler, ünlülerin veya önemli şirketlerin desteği fiyatları artırabilirken, olumsuz haberler fiyatları düşürebilir.

Ekonomik Faktörler: Global ekonomik koşullar, özellikle likidite krizleri, faiz oranlarındaki değişiklikler veya ekonomik belirsizlik dönemleri gibi durumlar, riskli varlıklar olarak görülen kripto paralara olan ilgiyi etkileyebilir.

Medya ve Kamuoyu Algısı: Medya raporları ve kamuoyu algısı, özellikle kripto paralar söz konusu olduğunda, yatırımcı davranışlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Olumlu basın yayınları genel ilgiyi artırabilirken, olumsuz haberler yatırımcıları korkutabilir.





Kaynak: https://coin-turk.com/piyasa-analisti-kripto-paralarda-kirilma-ani-geliyor