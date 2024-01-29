banner971
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Geçişinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle sürücüler dikkatle ilerliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Geçişinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

29 Ocak 2024 Pazartesi 13:29

  Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli mevkisinde bir süredir kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı yolda, sürücüler dikkatle ilerliyor. Otoyolda hazır bekleyen Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışması yürütüyor. 
  Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Belediyeler bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, Kocaeli’nin yüksel kesimlerinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor. 
  Sürücüler, yağış ve buzlanmaya karşı daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılıyor. 
  
                                  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Elbistan'ın Kalbinde Yer Alan Kapsamlı Bilgi Kaynağı Elbistan'ın Kalbinde Yer Alan Kapsamlı Bilgi Kaynağı
Rüya Şehir Dubai’yi Keşfetmenin En İdeal Yolu Rüya Şehir Dubai’yi Keşfetmenin En İdeal Yolu
Dilovası Kentsel Dönüşümle Güçlendiriliyor Dilovası Kentsel Dönüşümle Güçlendiriliyor
Tehlike Oluşturan Elmalık Camii’nin Minare Külahı Yeniledi Tehlike Oluşturan Elmalık Camii’nin Minare Külahı...
Çayırova'da Spor Salonu Ve Gençlik Merkezinin Yapımı Sürüyor Çayırova'da Spor Salonu Ve Gençlik Merkezinin Yapımı...
Deniz Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi 15 Mart'ta Yapılacak Deniz Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Elbistan'ın Kalbinde Yer Alan Kapsamlı Bilgi...
Elbistan, tarihi dokusu ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken, Türkiye'nin önemli yerleşim yerlerinden...

Haberi Oku