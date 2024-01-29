Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Geçişinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle sürücüler dikkatle ilerliyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli mevkisinde bir süredir kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı yolda, sürücüler dikkatle ilerliyor. Otoyolda hazır bekleyen Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Belediyeler bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, Kocaeli’nin yüksel kesimlerinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.

Sürücüler, yağış ve buzlanmaya karşı daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılıyor.

İHA