Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için Cumhurbaşkanı'ndan yeni hamle: Görüşmeler yeniden başladı

Memur ve emeklilere yönelik maaş zammı için tekrar görüşmeler başlatıldı.

Bu süreçte bizzat Cumhurbaşkanı'nın devrede olacağı belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini, memur ve emekli maaşlarının artış oranlarını etkileyecek.

Malatya Haber’de yer alan habere göre; Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2024 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, üst bantı yüzde 42 olarak belirledi. Bu tahminler, memur ve emekli maaşlarının Ocak 2024'teki artış oranlarını belirleyecek.

Yüzde 38 Enflasyon Senaryosu: Bu durumda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 6,62 oranında zam yapılması bekleniyor.

Yüzde 42 Enflasyon Senaryosu: Eğer enflasyon tahmini bu seviyeye ulaşırsa, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 9,70 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon artışı doğrultusunda maaşlara sırasıyla yüzde 10,65 ve yüzde 13,95 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Ocak 2024 Maaş Artışları ve Beklentiler

Ocak ayında yapılacak maaş artışları, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Şu anki tahminlere göre, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları bu verilerle şekillenecek.

Temmuz 2024 Güncel Durum: Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında yüzde 24,73 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla yüzde 19,31 oranında artış yaşamıştı. Ocak ayında yapılan zam, refah payı ile birlikte yüzde 49,25'e ulaşmıştı.

Görüşmelerin sonuçları, Merkez Bankası’nın tahminleri ve Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda şekillenecek. Bu tarihe kadar emekli ve memurların maaş artışlarına dair beklentiler, mevcut tahminler doğrultusunda şekillenmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın bu süreçte aktif rol alacağı ve maaş artışları ile ilgili önemli kararlar vereceği ifade ediliyor.