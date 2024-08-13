Okey Nasıl Kurulur?

Okey 4 kişi ile oynanan kuralları olan bir oyundur.

Okeyi ister fiziki ister sanal üzerinden oynayabilirsiniz. Okeyi fiziki olarak oynamak isterseniz taşlarının ve ıstakasının olması gerekir. Aynı zamanda dağılım yapılmasına yardımcı olan bir adet zar olmalıdır. Gerekli malzemeleri aldıktan sonra istedikleriniz ile okey oynayabilirsiniz. Uzun süre zevkle oynayacağınız bir oyundur. Okeyi sanal ortamda oynamak isterseniz öncelikle indirmeniz gerekir. Okey oyunun birçok çeşidi vardır. Oynamak istediğiniz okey normal okey ise normal okey indir araştırması yapmanız gerekir. İndir.com sitesine normal okey indir yazarak en güvenilir şekilde indirebilirsiniz.

Normal okey indir uygulamasına indirdikten sonra oyuna giriş yaparak en kolay şekilde oynamaya başlayabilirsiniz. Oyun indir araması yaparak yine okey indirebilirsiniz. İndir.com sitesinde arama bölümüne oyun indir yazdığınızda popüler olan oyunlara kolaylıkla erişim yaparsınız. Sanal ortamlarda oyun oynamanın yaygınlaşmasıyla beraber indirme işlemleri de artmıştır. Kullanıcılar oyun indirerek diledikleri her yerde oynama imkanı bulur. Oyun indir seçenekleri sayesinde bu oldukça kolaydır.

Okey Oyunu Kuralları ve Oynanışı

Okey oyununda toplam 106 taş bulunur. Bu taşlar 4 farklı renge sahiptir. Bu taşları seriler halinde dizmeleri gerekir. Taşların üzerinde 1’den 13’e kadar sayılar bulunur. Dizi olarak dizerken taşlar aynı renk ve ardışık numaralar şeklinde olmalıdır. Grup dizilimi yaparken ise aynı sayıdan 3-5 taş olmalıdır.

Taşlar dağıtılmaya başlanır. Dağıtan kişinin yanında oturan 14 diğerleri 13 taş ile oyuna başlar. Her oyuncu sırayla taş atar, alır veya çeker. Belirlenen bir sayı vardır ve o okeydir. İstenilen taş yerine kullanımı yapılabilir. Bunu farklı bir oyuncuya yanlışlıkla attığınızda ceza yersiniz. Oyunun sonunda açan veya biten takım oyunu kazanır. İster eşleşerek çift şeklinde oynayabilirsiniz isterseniz herkes tek olacak şekilde oynayabilirsiniz. Oyun sonunda yapılan puanlamaya bakılır. Puanlama da en çok ceza yiyen kişi veya takım oyunu kaybeder.

Okey Oynama Alanları

Okey oynamak için birden fazla alan bulabilirsiniz. Oyun salonları, evler, telefon rahatlıkla okey oynayabileceğiniz seçenekler. Bu tamamen sizlerin kişisel tercihine kalmış bir durumdur.