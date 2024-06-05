Ormanlar Onlara Emanet

Yaz aylarının başlamasıyla orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla Kocaeli'de sıkı denetim uygulanıyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve ilgili kurumların yaptığı planlamalar sonrasında ormanlara girilmesi yasak alanların giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Alınan tedbirlerin uygulanması noktasında Vali Seddar Yavuz'un talimatları koordinasyonunda emniyet, jandarma, orman muhafaza memur ve görevlileri ile ilçe belediye zabıta birimlerinden oluşturulan ekipler ormanlık alanlarda denetimlerini 7/24 sürdürüyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Timleri ile asayiş timleri tarafından 1 Haziran'dan itibaren piknik, mesire ve ormanlık alanların yerleri kontrol ediliyor. Alınan tedbirler ve uygulamalar doğrultusunda girilmesi yasaklanan ormanlık alanlarda PÖH ve JÖH’ler nöbet tutuyor.

İHA