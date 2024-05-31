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Ormanya'nın Zengin Biyoçeşitliliği Kayıt Altına Alındı

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da, yaklaşık 200 doğasever flora ve faunada yer alan bitki, kuş, kelebek gibi türleri kayıt altına aldı.

Ormanya'nın Zengin Biyoçeşitliliği Kayıt Altına Alındı

31 Mayıs 2024 Cuma 12:07

 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulan Ormanya'da "Tür Say" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, bulunulan bölgenin flora ve faunası oluşturan tüm canlılar (ağaçlar, çiçekler, mantarlar, böcekler, kuşlar, memeliler vb.) cep telefonlarına yüklenen "inaturalist" adlı uygulamaya çekilen fotoğraflarla tür tanımı yapılarak gerçekleştirildi. 
  Alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar dürbün, böcek gözlem kutuları veya büyüteçleri ve telefonlarını kullandı. 200 doğasever ile gerçekleştirilen etkinlik boyunca, 206 farklı tür kayıt alınarak 500’e yakın gözlem gerçekleştirildi. 
  Etkinlik, "böcek doktoru" olarak bilinen İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, Dr. Hüseyin Cahit Doğan, Ormanya Yaban Hayat Biyoloğu Sibel Öztürk, Yaban Hayat Fotoğrafçısı Ümit Malkoçoğlu ve Doğa Rehberi Ayşe Alioğlu eşliğinde gerçekleştirildi. 
  İspinoz, sıvacı, büyük baştankara, sarı asma, kızıl gerdan, benekli sinekkapan, şahin, karatavuk, öterardıç, çıvgın gibi önemli kuş türleri kayda geçirilirken; uğur böceği, düz sırtlı kırkayak, tahta biti, bombus arısı ve atalanta kelebeği gibi çeşitli eklembacaklılar da Ormanya'da gözlemlenen türler arasına eklendi. Dr. Hüseyin Cahit Doğan eşliğinde flora gözlemine çıkan katılımcılar; mercurialis annua (sultan otu), polygonum aviculare (kadımalak), salvia forskaehlei (dolmayaprağı), phytolacca americana (şekerciboyası), erigeron bonariensis (çakalotu), sivri salep (anacamptis pyramidalis) gibi çeşitli bitkileri gözlemleyip, kayıt altına aldı. 
                                    


İHA
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