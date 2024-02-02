banner971
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Salgın hastalıklardan kansere kadar pek çok hastalıktan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart.

Salgın hastalıkların pik yaptığı bu dönemde Türk Kanser Derneği Sağlık ve Eğitim Direktörü Tuğçe Kuştur, hastalıklardan korunabilmek için güçlü bir bağışıklık sisteminin şart olduğunu vurgulayarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsenmesinin önemini belirtiyor.

Salgın hastalıklardan kansere kadar pek çok hastalıktan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart.

02 Şubat 2024 Cuma 18:38

Vücudumuza giren virüs, bakteri gibi mikroorganizmaları yok etmeye yardımcı olan ve  mikroorganizmaların zararlı etkilerinden koruyan bağışıklık sisteminin ayrıca; mutasyonlar geçirerek zararlı, kanser öncülü hücreler haline gelen vücut hücrelerimizi de yok etmek için savaşan bir sistem olduğunu belirten Tuğçe Kuştur, güçlü bir bağışıklık sistemi için şu önerilerde bulunuyor:

·         Her şeyden önce zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı. Zararları hepimiz tarafından bilinen sigara, bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmasını engeller. Aynı şekilde fazla alkol tüketimi de bağışıklık sisteminin çalışma düzenini etkileyebilir. 

·         Güçlü bir bağışıklık sistemi için mutlaka sağlıklı bir beslenme planı oluşturulmalı ve kilo kontrolü yapılmalıdır. Yaş, boy, cinsiyet gibi parametrelere göre uygun kiloda olmak, güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. 

·         Tek tip beslenmeden kaçınılmalı, yeterli miktarda meyve ve sebze tüketilmelidir. Sebze ve meyvelerdeki yüksek lif oranı sindirim sisteminin çalışmasını rahatlatır, bağırsaklarda bulunan yararlı bakteriler için uygun ortam oluşturur. 

·         Sağlıklı yağlar dediğimiz zeytinyağı, balık yağı gibi yağlar tercih edilmelidir. 

·         Yoğurt, kefir gibi probiyotik özellikli gıdaların tüketimine önem verilmelidir. 

·         Rafine şeker azaltılmalıdır. Rafine şeker içeren gıdalardan uzak durmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir. 

·         Ve tabi ki mutlaka yeterli sıvı alınmalıdır. Su, yeterli sıvı alımı için en ideal seçenektir ve günde en az 2 litre su içmeye özen gösterilmelidir.

Yaşam tarzımızın, vücudumuzdaki tüm sistemler için olduğu kadar bağışıklık sistemi için de önemli olduğunu belirterek “Yeterli uyku süresinin sağlam bir bağışıklık sistemi için önemli olduğu unutulmamalıdır. Uyku süresinin yanı sıra uyku kalitesinin de yeterli olması gerekir. Düzenli ve doğru egzersiz yapmanın sağlığınız ve bağışıklık sisteminiz üzerinde pozitif etkisi vardır. Kişilerin stres seviyesini azaltması, bağışıklık sistemi için iyi sonuç verir. Uzun süreli stresin bağışıklık sistemi hücrelerinin fonksiyonunu bozduğunu gösteren çalışmalar vardır.” diyen Kuştur, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturularak güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olunabileceğini ve böylece kanser dahil pek çok hastalığa karşı korunmanın mümkün olabileceğini vurguluyor. 

                      

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sevdiklerinizin Doğum Günlerini Kutlamak İçin Osevio Tasarımları Sevdiklerinizin Doğum Günlerini Kutlamak İçin...
Türkiyede Kaç Tane Asansör Firması Var? Türkiyede Kaç Tane Asansör Firması Var?
Elbistan'ın Kalbinde Yer Alan Kapsamlı Bilgi Kaynağı Elbistan'ın Kalbinde Yer Alan Kapsamlı Bilgi Kaynağı
Rüya Şehir Dubai’yi Keşfetmenin En İdeal Yolu Rüya Şehir Dubai’yi Keşfetmenin En İdeal Yolu
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Geçişinde Kar Yağışı Etkili Oluyor Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Geçişinde Kar Yağışı...
Dilovası Kentsel Dönüşümle Güçlendiriliyor Dilovası Kentsel Dönüşümle Güçlendiriliyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Sevdiklerinizin Doğum Günlerini Kutlamak İçin...
Özel günlerde sevdiklerimizi mutlu etmenin en güzel yolu duygularımızı çiçeklerle ifade etmekten geçer.

Haberi Oku