Salgın hastalıklardan kansere kadar pek çok hastalıktan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart.

Salgın hastalıkların pik yaptığı bu dönemde Türk Kanser Derneği Sağlık ve Eğitim Direktörü Tuğçe Kuştur, hastalıklardan korunabilmek için güçlü bir bağışıklık sisteminin şart olduğunu vurgulayarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsenmesinin önemini belirtiyor.

Vücudumuza giren virüs, bakteri gibi mikroorganizmaları yok etmeye yardımcı olan ve mikroorganizmaların zararlı etkilerinden koruyan bağışıklık sisteminin ayrıca; mutasyonlar geçirerek zararlı, kanser öncülü hücreler haline gelen vücut hücrelerimizi de yok etmek için savaşan bir sistem olduğunu belirten Tuğçe Kuştur, güçlü bir bağışıklık sistemi için şu önerilerde bulunuyor:

· Her şeyden önce zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı. Zararları hepimiz tarafından bilinen sigara, bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmasını engeller. Aynı şekilde fazla alkol tüketimi de bağışıklık sisteminin çalışma düzenini etkileyebilir.

· Güçlü bir bağışıklık sistemi için mutlaka sağlıklı bir beslenme planı oluşturulmalı ve kilo kontrolü yapılmalıdır. Yaş, boy, cinsiyet gibi parametrelere göre uygun kiloda olmak, güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir.

· Tek tip beslenmeden kaçınılmalı, yeterli miktarda meyve ve sebze tüketilmelidir. Sebze ve meyvelerdeki yüksek lif oranı sindirim sisteminin çalışmasını rahatlatır, bağırsaklarda bulunan yararlı bakteriler için uygun ortam oluşturur.

· Sağlıklı yağlar dediğimiz zeytinyağı, balık yağı gibi yağlar tercih edilmelidir.

· Yoğurt, kefir gibi probiyotik özellikli gıdaların tüketimine önem verilmelidir.

· Rafine şeker azaltılmalıdır. Rafine şeker içeren gıdalardan uzak durmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

· Ve tabi ki mutlaka yeterli sıvı alınmalıdır. Su, yeterli sıvı alımı için en ideal seçenektir ve günde en az 2 litre su içmeye özen gösterilmelidir.

Yaşam tarzımızın, vücudumuzdaki tüm sistemler için olduğu kadar bağışıklık sistemi için de önemli olduğunu belirterek “Yeterli uyku süresinin sağlam bir bağışıklık sistemi için önemli olduğu unutulmamalıdır. Uyku süresinin yanı sıra uyku kalitesinin de yeterli olması gerekir. Düzenli ve doğru egzersiz yapmanın sağlığınız ve bağışıklık sisteminiz üzerinde pozitif etkisi vardır. Kişilerin stres seviyesini azaltması, bağışıklık sistemi için iyi sonuç verir. Uzun süreli stresin bağışıklık sistemi hücrelerinin fonksiyonunu bozduğunu gösteren çalışmalar vardır.” diyen Kuştur, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturularak güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olunabileceğini ve böylece kanser dahil pek çok hastalığa karşı korunmanın mümkün olabileceğini vurguluyor.