Sanat atölyeleri çocukların yazına renk katıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü, çocukların yaz aylarını daha verimli ve sanatla dolu geçirmeleri için resim atölyeleri düzenledi. Yaz tatiline renk katan etkinlik Seka Sanat ve İhtisas Merkezi’nde başladı. Çocuklar bu sayede telefon ve tabletlerin dünyasından uzak bir şekilde sanatla içiçe olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

AKRELİK BOYAMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENDİLER

Sanat Atölyelerine 5 ile 7 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Resim Atölyeleri; akrilik, çanta, sulu boya ve dökme akrilik olmak üzere dört atölyeden oluşuyor. İlk atölye etkinliği geçtiğimiz hafta Akrilik Atölyesi ile başladı. Çocuklar uzman eğitmenler gözetiminde akrilik boyama tekniklerini öğrenerek birbirinden güzel çalışmalara imza attı.

FİGEN BÜYÜKAKIN ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Resim Atölyesi’nin ikinci etkinliğine ise Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri katıldı. Vaneda markasının işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, t-shirtler üzerine tuttukları futbol takımı ya da sevdikleri bir figürün desenini çizerek boyamasını gerçekleştirdi. Bu etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın da katılarak çocukların eserlerini beğeniyle izledi.

ATÖLYE ETKİNLİKLERİ SÜRECEK

Öte yandan yaz aylarına renk katan resim atölyesi etkinliği kapsamında 15 Ağustos’ta Sulu Boya Atölyeleri gerçekleştirilecek. 21 Ağustos Çarşamba günü Çocuklar için Seramik Üzerine Bitki Baskı Atölyesi, 28 Ağustos Çarşamba günü Çocuklar için Seramikten Mini Pano Yapımı düzenlenecek. Son atölye etkinliği ise 29 Ağustos Perşembe günü Dökme Akrilik Atölyesi ile yapılacak.