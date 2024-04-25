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Sardala Koyu’ndan 30 Poşet Atık Toplandı

Eşsiz güzelliğiyle Kocaeli ve çevre illerden gelen misafirlerini ağırlayan Kandıra’nın Sardala Koyu’nda yaz sezonu öncesi temizlik yapıldı.

Sardala Koyu'ndan 30 Poşet Atık Toplandı

25 Nisan 2024 Perşembe 13:42

 Yapılan çalışmalarda ise koydan 30 poşet atık toplandı.   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı' çerçevesidne Kocaeli sahillerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.  Belirlenen bir plajda mevsimsel olarak yılda 4 sefer gerçekleştirilen ve neticeleri Avrupa Çevre Ajansı’na raporlanan etkinlikler bünyesinde Kandıra ilçesi Sardala Koyu’nda plaj temizliği yapıldı. Doğada yüzyıllarca bozulmayan plastik, metal ve cam gibi birçok atık türünden 30 çöp poşeti dolusu atık toplandı. Farkındalık oluşturmak gayesiyle düzenlenen etkinlikte doğada yüzyıllarca bozulmayan plastik, metal ve cam gibi birçok atık türünden 30 çöp poşeti dolusu atık toplanarak kategorize edildi. 
                                       


İHA
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