Sardala Koyu’ndan 30 Poşet Atık Toplandı

Yapılan çalışmalarda ise koydan 30 poşet atık toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı' çerçevesidne Kocaeli sahillerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen bir plajda mevsimsel olarak yılda 4 sefer gerçekleştirilen ve neticeleri Avrupa Çevre Ajansı’na raporlanan etkinlikler bünyesinde Kandıra ilçesi Sardala Koyu’nda plaj temizliği yapıldı. Doğada yüzyıllarca bozulmayan plastik, metal ve cam gibi birçok atık türünden 30 çöp poşeti dolusu atık toplandı. Farkındalık oluşturmak gayesiyle düzenlenen etkinlikte doğada yüzyıllarca bozulmayan plastik, metal ve cam gibi birçok atık türünden 30 çöp poşeti dolusu atık toplanarak kategorize edildi.

İHA