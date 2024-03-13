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SEDAŞ'tan Milli Ekonomiye Dev Katkı

SEDAŞ, Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi ile bir yandan karbon ayak izini azaltırken, diğer yandan maliyet tasarruflarını artırmaya devam ediyor.

SEDAŞ'tan Milli Ekonomiye Dev Katkı

13 Mart 2024 Çarşamba 09:55


 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşterinin enerji dağıtım faaliyetinden sorumlu olan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), hizmet kalitesini geliştirirken, bir yandan da sürdürülebilir gelecek için katkılarını artırıyor. Sakarya merkez kampüs içinde kurulu bulunan Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi'nde atıl durumdaki eski ürünler, mekanik veya elektronik bakımlarla yeniden kullanıma getiriliyor. Böylelikle atık oluşumları en aza indirilirken, onarılan malzemelerin tekrar hizmete alınmasıyla ülke ekonomisine milyonlarca liralık katma değer oluşturuluyor. 
 SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Atıklarımızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkili firmalara gönderiyoruz. Atıkların dönüşüm işlemleri ile çevresel etkileri en aza indirilirken malzemeler ekonomiye tekrar kazandırılıyor. 2023 yılında bu işlem ile yaklaşık 2 milyon kilogram tehlikesiz, 500 bin kilogram tehlikeli olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin kilogram (2500 ton) ağırlığında atık, geri dönüşüm/geri kazanıma gönderildi" denildi. 
 SEDAŞ'ın benzer doğrultuda hizmet veren bakım merkezi çalışmaları da birçok malzeme ile ekipmanın tekrar ve verimli kullanılmasını sağlayıp karbon ayak izi azaltma sürecinde etkin rol oynadı. Bu çalışmalar, maliyet tasarrufu anlamında da ciddi katkılar oluştururken, 2023 yılında, ekipmanlara yapılan bakım/onarımların toplam servis maliyeti yaklaşık 9 milyon TL olarak gerçekleşti. Çalışmaların SEDAŞ'a maliyeti 1 milyon TL civarında oldu ve bakım merkezi çalışmalarıyla elde edilen net tasarruf yaklaşık 8 milyon TL olarak kaydedildi. 
                                       


İHA
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