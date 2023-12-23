Seka Park'a 6 Bin Lale Dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kentsel tasarım, peyzaj uygulamaları, çiçeklendirme ve bitkisel bakım çalışmalarını sürdürerek kent dokusuna estetik dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Kentin dört bir yanını yeşillendirmeye devam eden büyükşehir ekipleri, bu çerçevede yeşil ve mavinin kucaklaştığı Seka Park’ta yaptığı peyzaj düzenlemeleri ile vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Ekipler, Seka Park girişindeki yamaca mavi, yeşil, mor, kırmızı ve sarı renkteki yongalarla ‘Seka Park’ yazdı. Ayrıca yazının yanında oluşturulan figürlerde lale soğanları toprak ile buluşturuldu. 6 bin lalenin ekildiği figürler bahar aylarında açarak şehri süsleyecek.

İHA