Sıcak Hava Sosyal İlişkileri Olumsuz Etkileyebiliyor

Havanın güneşli veya kapalı olması psikolojiyi etkiliyor. Sıcak havaların; isteksizlik, aşırı yorgunluk hissi, tahammülsüzlük veya çabuk öfkelenme gibi problemlere sebep olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Sıcaklar ve nem kişinin hem uyku kalitesini hem de uyku süresini olumsuz etkiliyor. Bunaltıcı sıcakların etkisiyle uykusuzluk, kişinin gün içerisindeki işlerde de veriminin düşmesine ve dikkat sorunları yaşamasına yol açabiliyor. Üst üste yaşanan uyku düzensizlikleri kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. Kişi günlük yaşamında uykusuzluğun etkisiyle dünün yorgunluğunu ertesi güne taşıyor ve daha sabırsız, daha isteksiz oluyor. Bu kendimizi ve çevremizi etkileyen, sosyal yaşamımızdaki ilişkilerimize yansıyan bir sorun” açıklamasında bulundu.

Kişinin yemek hazırlamaya üşenerek sağlıksız gıdalara yönelmesinin veya aşırı sıcaklar sebebiyle iştahsız olmasının yaşam kalitesini düşüren etkenlerden olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Aşırı sıcak havalar kişide çarpıntı, nefes darlığı, bayılma hissi, bunalma veya panik hali yaratabilir. Sıcak havaya maruz kalan panik bozukluğu olan hastalar deneyimledikleri bu durumu yanlış yorumlayabilir, rahatsızlıklarından dolayı bu durumu yaşadıklarını düşünüp olumsuz etkilenebilirler. Eğer çevrenizde bu sorunu yaşayanlar varsa empati çerçevesinde açıklama yapabilir ve yaşadığı sıkıntının herkesin yaşayabileceği normal bir durum olduğunu anlatabilirsiniz” dedi.

Sıcak hava depresyonu tetikliyor

Birçok bilimsel araştırmaya göre aşırı sıcak havaların depresyonu tetikleyebildiğini paylaşan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Kötü ve rahatsız hissedildiğinde veya baş edilemeyen durumlarda uzman desteği almaktan kaçınılmamalı. Psikiyatrik tedavi sürecinde kullanılan birtakım ilaçlar bazen dolaylı olarak aşırı sıcaklarda kişiyi olumsuz etkileyebilir. Ya da kişi kendini daha iyi hissetmek için bilinçsizce ilacı veya tedavi yöntemini değiştirmeye kalkabilir. Bu yanlış davranışlar yerine akla takılan bütün soru işaretleri için mutlaka bir doktora danışılmalı” şeklinde konuştu.

Bu durumun geçici olduğu unutulmamalı

Bu dönemde aşırı sıcağa maruz kalmaktan kaçınmanın, düzenli uyumaya ve bol sıvı tüketimine özen göstermenin, iş yerinde, evde veya sosyal ortamlarda daha fazla empati ile ilişkilerin sürdürülmesine dikkat etmenin psikolojik sağlık için çok önemli olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Sıcak ve bunaltıcı hava sebebiyle; daha gergin daha tahammülsüz ve daha huzursuz hissedebiliriz ama sağlımız için yapmamız gereken, bu duyguların geçici olduğunu bilerek yaşadığımız sıkıntının herkesi olumsuz etkilediğini unutmadan birbirimize karşı daha anlayışlı olmak” diye konuştu.

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Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Hakkında

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