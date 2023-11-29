banner959
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tramvay Hattı Durağına 78 Araçlık Otopark

İzmit Karayolu Sokak'taki tramvay durağına yakın bölgede 78 araç kapasiteli açık otopark yapılıyor.

Tramvay Hattı Durağına 78 Araçlık Otopark

29 Kasım 2023 Çarşamba 13:51

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi trafik ve parklanma yoğunluğuna yeni otopark alanları ve düzenlemelerle çözüm getiriliyor. İzmit Karayolu Sokak'ta 78 araç kapasiteli açık otopark yapımına başlandı. 1. etabı tamamlanan otoparkın 2. etabında yağmursuyu hattı ve aydınlatma imalatları tamamlanırken, kazı çalışmaları sürdürülüyor. Akçaray tramvay hattının Plajyolu durağının yanında yer alan ve beton zemine sahip açık otoparkın çizgileri çizilecek. Otoparkın önünde yer alan ve binder asfalt serimi yapılan Karayolu Sokağa da aşınma asfalt serimi yapılacak. 
 Akçaray tramvay hattının Plajyolu durağı önünde yapımına başlanan otopark ile ilçe merkezine gidecek vatandaşlar şehir merkezine girmeden araçlarını otoparka bırakarak, raylı sistemle ulaşım imkanına kavuşacak. D-100 üzerindeki üstgeçitle de Kuruçeşme merkeze yaya olarak gidilebilecek. Alanda beton döküm işlemi tamamlanırken projenin 2. etabında kazı çalışmaları yapılıyor. 78 araç kapasiteli yeni otoparkın tamamlanmasıyla bölgede parklanma ihtiyacı giderilmiş olacak. 


                                          


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hamit Kaplan Caddesi'ne 2 Bin Ton Asfalt Hamit Kaplan Caddesi'ne 2 Bin Ton Asfalt
Ordulular Sokak Konfor Kazanıyor Ordulular Sokak Konfor Kazanıyor
Karadenizliler Mahallesi'ne Yeni Sosyal Alan Karadenizliler Mahallesi'ne Yeni Sosyal Alan
Çayırova'da Kışa Hazırlık Çayırova'da Kışa Hazırlık
Fidanlar Toprakla Buluşturuldu Fidanlar Toprakla Buluşturuldu
Fırtınaya Dayanamayan Tekneler Karaya Vurdu Fırtınaya Dayanamayan Tekneler Karaya Vurdu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Hamit Kaplan Caddesi'ne 2 Bin Ton Asfalt
Körfez'de altyapısı tamamlanan Hamit Kaplan Caddesi'ne 2 bin ton asfalt serildi.

Haberi Oku