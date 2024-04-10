Yavuz Selim Camii’nin Dış Cephesini Yeniledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı ibadethanelerin eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını gidererek, güzel görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda İzmit Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Camii’nin dış cephesinin onarımı ve boyası ile çevre temizliği yapıldı. Kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, yeni yapılan camilere malzeme desteğinde bulunuyor ve ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde karşılıyor. Yenişehir Mahalle Muhtarlığı ve Yavuz Selim Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, camide keşif çalışması yaptı. A Takımı ekiplerince, hava koşulları nedeniyle zamanla yıpranan caminin dış cephesinin onarımı ve boyama işi tamamlandı. Boya ve işçiliği büyükşehir tarafından karşılanan caminin ayrıca çevre düzenlemesi ve temizliği de yapılarak, güzel görünüme kavuşturuldu. Dernek yöneticileri ve cami cemaati, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İHA