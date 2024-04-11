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Yayaların Güvenliği İçin D130 Karayoluna Üstgeçit Yapılıyor

Gölcük Donanma Mahallesini Topçular Mahallesine bağlayarak yayaların güvenli şekilde D-130 Karayolundan karşıya geçişini sağlayacak üstgeçidin yapımına başlandı.

Yayaların Güvenliği İçin D130 Karayoluna Üstgeçit Yapılıyor

11 Nisan 2024 Perşembe 16:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç’un ismini taşıyacak yaya üstgeçidi inşa ediyor. Bu kapsamda ekipler, Gölcük Donanma Mahallesi’nde D-130 Karayolu üzerinde Sezai Karakoç yaya üstgeçidi yapımına başladı. Gölcük Donanma Mahallesi’nde yaşayanların D-130 Karayolundan daha güvenli şekilde karşıya geçebilmesi için inşa edilen çelik yapı, yayaların rahat, güvenli ve engelsiz ulaşımını sağlayacak. Gölcük D-130 Karayolu üzerine yapılacak üstgeçit, Donanma Mahallesini Topçular Mahallesine bağlayarak yayaların güvenli şekilde karşıya geçişini sağlayacak. Çelik köprü için bin 750 metreküp kazı yapılacak. Çalışma kapsamında bin 120 metreküp C30 beton, 93 ton donatı, 72 ton çelik, 2  asansör ve güvenli geçiş için kamera konulacak. Çalışmalar sırasında üstgeçitten dolayı etkilenen elektrik hatları ve askeriye içerisinde bulunan demir direk deplase edilecek. 
                                   


İHA
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