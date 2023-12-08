Yeşilova Solaklar Kavşağında 5 Köprüden 4'ü Tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirecek Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje dahilinde yapılması planlanan 5 köprüden 4 tanesinin çalışmaları tamamlandı. Proje tamamlandığında Kandıra yolunun önemli bir bölümü kesintisiz hale gelirken, Yeşilova ve Solaklar'a giriş çıkışlardaki trafik yoğunluğu da rahatlamış olacak.

Proje çerçevesinde yapılacak 5 köprünün 4’ü tamamlandı. Kavşak kolu prefabrik kiriş montajı yapıldı. İki kavşak kollarına 54 prefabrik kiriş monte edildi. Altıncıoğlu Caddesinde asfaltlama yapılırken, Yeşilova Caddesinde fiberoptik borulama imalatları yapılıyor. Projede D-605 İzmit Kandıra yolu üzerinde 2 ve TEM Otoyol kenarına yapılacak olan Kuzey Yan Yol için 3 olmak üzere toplamda 5 prefabrik öngerme kirişli köprünün 4 adedi yapıldı. Proje dahilinde 6 kutu menfez, 13 toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edilecek.

Projede Altıncıoğlu Caddesinde üstyapı çalışmalarına başlandı. Otoban kuzeyine yapılacak yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi, Altıncıoğlu Caddesine bağlanacak. Yeni yolda 3 köprü yer alıyor. 2 şerit ve 12 metre genişliğinde olacak yeni yol, Yeşilova Mahallesi'ni Karadenizliler Mahallesi'ne bağlayacak. Karadenizliler Mahallesi'ne yapılacak dönel kavşakla da trafik akıcı hale gelecek.

İHA