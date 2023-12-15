ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akrabasını Göğsünden Bıçaklayarak Öldüren Zanlı: "Alkol Ve Uyuşturucu Etkisindeydim"

Kocaeli’nin Derince ilçesinde akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, alkol ve uyuşturucu etkisinde oldukları için olayın gerçekleştiğini savundu

Akrabasını Göğsünden Bıçaklayarak Öldüren Zanlı:

15 Aralık 2023 Cuma 12:18

Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Olay, dün Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’taki 2 katlı binanın 1’inci katından meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Bora ile akrabası E.A. arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bora, akrabası E.A. tarafından kalbinden bıçaklandı. Bora, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bora kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
  Polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.A. dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı alkol ve uyuşturucu etkisinde olduklarını, bu sebeple kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 
   
  
                                 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Derince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaşlı Adamı Otomobilde Sırtından Vurarak Öldüren Zanlı Yakalandı Yaşlı Adamı Otomobilde Sırtından Vurarak Öldüren...
Maktulün Üstünden DNA'sı Çıkan Sanık Maktulün Üstünden DNA'sı Çıkan Sanık
Park Halindeki Otomobilde Silahla Vurulmuş Halde Bulundu Park Halindeki Otomobilde Silahla Vurulmuş Halde...
Kocaeli’de Bir Şahıs Göğsünden Bıçaklandı Kocaeli’de Bir Şahıs Göğsünden Bıçaklandı
Sokak Ortasında Cinayet İşlemişti, Müebbet Ve 27 Yıl Hapis Cezası Aldı Sokak Ortasında Cinayet İşlemişti, Müebbet Ve...
Amcasının Eşini Boğarak Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Amcasının Eşini Boğarak Öldüren Sanığa Müebbet...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Yaşlı Adamı Otomobilde Sırtından Vurarak...
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 61 yaşındaki adamı otomobilde sırtından vurarak ölümüne sebep olan zanlı...

Haberi Oku