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Geri Dönüşüm Yüklü Kamyon Alev Alev Yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik yüklü kamyon alev alev aldı. Kamyondan geriye iskeleti kaldı.

Geri Dönüşüm Yüklü Kamyon Alev Alev Yandı

16 Eylül 2024 Pazartesi 10:49

  - Geri dönüşüm yüklü kamyon alev alev yandı 
  - Kamyondan geriye iskeleti kaldı 
Olay sabah saatlerinde Çayırova TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Doğan T. idaresindeki 41 AUL 207 plakalı Ford marka kamyonda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alırken, araçtan geriye iskeleti kaldı. Kamyonun plastik geri dönüşüm malzemeli yüklü olduğu öğrenildi.  
  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.  




İHA
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