ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de Bir Şahıs Göğsünden Bıçaklandı

Göğsünden bıçaklanan kişi öldü

Kocaeli'de Bir Şahıs Göğsünden Bıçaklandı

14 Aralık 2023 Perşembe 13:32

 Kocaeli’nin Derince ilçesinde göğsünden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.   
  Olay, sabah saatlerinde Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’taki 2 katlı binanın 1’inci katından meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Bora ile kimliği belirlenemeyen kişi  arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bora, akrabası tarafından kalbinden bıçaklandı. Bora, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bora ağır yaralı olarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tüm müdahaleler rağmen Bora, hayatını kaybetti. Bora’nın cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
  Polis ekipleri evde ve sokakta incelemede bulunurken, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan, ikilinin geceyi aynı evde geçirdikleri iddia edildi. 
                               


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Derince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Park Halindeki Otomobilde Silahla Vurulmuş Halde Bulundu Park Halindeki Otomobilde Silahla Vurulmuş Halde...
Sokak Ortasında Cinayet İşlemişti, Müebbet Ve 27 Yıl Hapis Cezası Aldı Sokak Ortasında Cinayet İşlemişti, Müebbet Ve...
Amcasının Eşini Boğarak Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Amcasının Eşini Boğarak Öldüren Sanığa Müebbet...
75 Metre Sürüklenen Hafriyat Kamyonu Yeşillik Alana Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı 75 Metre Sürüklenen Hafriyat Kamyonu Yeşillik Alana...
(VİDEOLU)FETÖ Firarisi Yarbay Tutuklandı (VİDEOLU)FETÖ Firarisi Yarbay Tutuklandı
(VİDEOLU)İzmit Körfez’inin Ortasında Can Pazarı: Batan Yüzer Havuzdan Denize Atladılar (VİDEOLU)İzmit Körfez’inin Ortasında Can Pazarı:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Park Halindeki Otomobilde Silahla Vurulmuş Halde...
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan 61 yaşındaki adam,...

Haberi Oku