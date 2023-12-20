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Köfte Yiyen Müşterilerin Arasına Tırla Dalıp Kaçmıştı : O Sürücü Yakalandı

Kocaeli’de 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olan tır sürücü tutuklandı

Köfte Yiyen Müşterilerin Arasına Tırla Dalıp Kaçmıştı : O Sürücü Yakalandı

20 Aralık 2023 Çarşamba 10:01

 Kocaeli'nin Derince ilçesinde  köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına tırla dalıp 1 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan, sürücü 4 günün ardından yakalandı. Sürücü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.   
  Kaza, 15 Aralık günü Liman Işıklar mevkiinde meydana geldi. S.A. hakimiyetindeki 06 FP 0745 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına daldı. Osman Yağmuroğlu tırın altında kaldı, Orhan Onaylı, Halit Ünlütürk, Cihan Malkoç ve Mevlüt Çitli isimi müşteriler ise etrafa savruldu. Kazanın ardından S.A. olay yerinden kaçtı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneler kaldırıldı. Ağır yaralanan Osman Yağmuroğlu, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 4 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
  Polis ekipleri olay yerinden kaçan tır sürücüsünü S.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. 4 günün ardından yakalanan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 
                                       


İHA
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