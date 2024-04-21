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Motosikletli Gencin Hayatını Kaybettiği Kaza Anı Kamerada

Özel halk otobüsü ile motosiklet kafa kafaya böyle çarpıştı

Motosikletli Gencin Hayatını Kaybettiği Kaza Anı Kamerada

21 Nisan 2024 Pazar 20:39

 Kocaeli’nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.  
  Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi ile Çene Suyu Caddesi kesişiminde 11 Nisan Perşembe günü saat 06.00'da meydana gelen kazada Kaan Muhammed Akbulak (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0439 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Akbulak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbulak hayatını kaybetti. 
  Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, caddeye çıkan özel halk otobüsünün karşı istikametten gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Ayrıca, çarpmanın şiddetiyle motosikletlin yola savrulduğu anlar da saniye saniye kaydedildi. 
                                         


İHA
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