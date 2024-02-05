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Okul Bahçesinde Veliye Bıçaklı Saldırı

Okul bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan veli ağır yaralandı, saldırganlar kaçtı

Okul Bahçesinde Veliye Bıçaklı Saldırı

05 Şubat 2024 Pazartesi 22:14

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, veliye bıçakla saldırdı. Birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan veli hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı.   
  Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat T. adlı veli, kimliği öğrenilemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Murat T. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Murat T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. 
  Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 
                                        


İHA
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