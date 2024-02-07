ASAYİŞ:
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Okul Bahçesinde Veliyi Bıçaklayarak Öldüren Baba Ve Oğlu Tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çocuğunu almak için okulun bahçesine gelen bir kişiyi öldüren baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okul Bahçesinde Veliyi Bıçaklayarak Öldüren Baba Ve Oğlu Tutuklandı

07 Şubat 2024 Çarşamba 09:32

  Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu almak için okula gelen Murat Tosun, bahçede 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Murat Tosun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Murat Tosun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 
  Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K. (51) ve oğlu B.K. (24) olduğunu tespit etti. Zanlılar, Derince'de olaydan sonra kaçtıkları araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, Murat Tosun ile aralarında husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Ayrıca zanlıların olay akşamı Murat Tosun'u takip ettikleri, baba M.K'nın okul bahçesinde Tosun'u darp ettiği, oğlu B.K'nın ise bıçakladığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan baba ve oğul adliyeye sevk edildi. 
  Adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
                                     


İHA
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