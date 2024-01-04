ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel Halk Otobüsü İle Belediye Otobüsü Çarpıştı: 6 Yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarptı, kazada, 6 yolcu yaralandı.

Özel Halk Otobüsü İle Belediye Otobüsü Çarpıştı: 6 Yaralı

04 Ocak 2024 Perşembe 14:58

 Kaza, Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşan S.A. hakimiyetindeki 41 BR 243 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle özel halk otobüsündeki 6 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştır Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. 
  Öte yandan kaza sebebiyle belediye otobüsünün önüne bulunan 41 HM 729 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. 
  Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Derince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Birbirlerinin Üstüne Satır Ve Silahla Yürüyen Eski Tribün Liderleri Şikayetlerinden Vazgeçti Birbirlerinin Üstüne Satır Ve Silahla Yürüyen...
İşçi Servisi İle Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı İşçi Servisi İle Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
Binanın 3. Katı Alev Alev Yandı: Vatandaşlar Film Seyreder Gibi İzledi Binanın 3. Katı Alev Alev Yandı: Vatandaşlar Film...
Polis Eline Aldığı Fırçayla Devrilen Tırdan Yola Dökülen Talaşı Temizledi Polis Eline Aldığı Fırçayla Devrilen Tırdan...
(VİDEOLU)TEM'de Göçmenleri Taşıyan Aracın Karıştığı Kazada 1 Tutuklama (VİDEOLU)TEM'de Göçmenleri Taşıyan Aracın Karıştığı...
Kocaeli’de 177 Bin 373 Yapı Tek Tek İncelendi Kocaeli’de 177 Bin 373 Yapı Tek Tek İncelendi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Birbirlerinin Üstüne Satır Ve Silahla Yürüyen...
Kocaelispor Hodri Meydan Taraftarlar Derneği'nin eski tribün liderleri birbirlerinin üstüne silah ve satırla...

Haberi Oku