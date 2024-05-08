ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybeden Fabrika Sahibi Defnedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikasına yeni aldığı pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybeden Fabrika Sahibi Defnedildi

08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:20

  
  Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Sude Havacılık isimli plastik parça üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya yeni alınan pres makinesi kurulum esnasında aniden çalıştı. Fabrika sahibi Necmi Şahin (48) makineye sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Necmi Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
  Kocaeli Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından teslim alınan Şahin'in cenazesi, Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip yoğun katılımla kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Şahin defnedildi. 
                                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emniyet Şeridinde İlerleyen Motosiklet Ciple Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı Emniyet Şeridinde İlerleyen Motosiklet Ciple Çarpıştı:...
Mangal Közü Yangına Sebep Oldu Mangal Közü Yangına Sebep Oldu
Eşini Öldürmekle Suçlanan Sanık: Eşini Öldürmekle Suçlanan Sanık: "26 Senelik...
Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Otomobil Çarptı Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Otomobil...
Yakın Arkadaşlarını Öldüren 2 Sanığa Müebbet Hapis Talebi Yakın Arkadaşlarını Öldüren 2 Sanığa Müebbet...
Tadilat Meselesi Sebebiyle Apartman Yöneticisi Komşusuna Pusu Kurdu Tadilat Meselesi Sebebiyle Apartman Yöneticisi Komşusuna...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Emniyet Şeridinde İlerleyen Motosiklet Ciple...
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-130 kara yolundan sokağa dönen cip ile emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet...

Haberi Oku